Vitka z boksom

Ena najbolj priljubljenih hrvaških estradnic Nina Badrić si postavo kleše z boksom. Da je tako, je oboževalcem sporočila prek družabnega omrežja instagram, na katerem je objavila posnetek z enega od treningov. Njeno obdelovanje boksarske vreče je pritegnilo kolega Gorana Višnjića, ki je pevko v komentarju šaljivo miril. »Ej, malo bolj nežno s to vrečo, razsula jo boš,« je zapisal igralec. Nina, ki šteje že 45 pomladi, se za izklesano postavo očitno lahko zahvali intenzivnemu treningu. Boks vadi pod budnim očesom osebnega trenerja.



Badrićeva je lani, tik pred velikim koncertom v puljski Areni, napovedala vojno kilogramom. Na njenem jedilniku so se znašli sadje, zelenjava in ribe, vse tisto, kar je vase metala prej, pa je opustila. Deset dni pred koncertom je šla še dlje – jedla je le še surovo hrano.



Badrićeva se vsake toliko časa bori s kilogrami, čeprav javno izjavlja, da se s težo ne obremenjuje. »Raje sem bolj čvrsta kot pa suha in z mlahavo kožo,« je zatrjevala pred časom. Da bi bila videti čim lepša v poročni obleki, je zelo shujšala pred poroko z Bernardom Krasnićem leta 2006. Zakon je vzbudil veliko medijske pozornosti. Na koncu je estradnici uspelo, da se je od moža ločila tudi cerkveno. To je pred njo uspelo le še dvema znanima Hrvaticama, pevkama Danijeli Martinović in Pameli Ramljak. Petinštiridesetletnica slovi po izrazitih oblinah in ji komentarji na račun njene teže ne pridejo do živega. »Komentarji na račun mojih kilogramov me sploh ne motijo. Sčasoma se tudi na to navadiš. Če si javna oseba, te veliko špikajo, nalašč ali pa nenamerno, včasih zlobno, drugič konstruktivno. Nikoli nisem imela težav s kilogrami. Če je drugim problem to, da sem ženska in sem videti kot ženska z vsemi svojimi oblinami, jim ne morem pomagati. Nikoli nisem bila suhica, ne vem pa, kako bi lahko imela manj kilogramov in bila hkrati privlačna in v trendu. Jaz sem ostala – jaz. Ljudje me imajo radi zaradi mojega glasu, videz pa je zame vselej drugotnega pomena. Ponosna sem na svoja leta in ponosna sem na svoj videz,« pravi zvezdnica.