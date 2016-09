Vikendaši se starajo, Prleki sanjajo, Frajerke pa imajo novo harmonikarko

»Jaz staram se in to ni vic, otroci kličejo me stric...« zveni del refrena polke z naslovom Staram se, ki so jo na letošnjem 47. ptujskem festivalu izvedli člani ansambla Vikend Rajko Petek, Miha Lesjak, Miha Volk, Dejan Bojanec in Gregor Gramc, slednji je zanjo napisal tudi melodijo, medtem ko je besedilo delo Mateja Kocjančiča. Ta polka je bila najbolj všeč občinstvu, zato je nagradilo prav Vikend, njihov nastop pa je prepričal tudi strokovno komisijo, saj jim je namenila orfeja za najboljši ansambel in Korenovo plaketo za najboljšo vokalno izvedbo. Ob polki so vikendaši izvedli še valček z naslovom Spomni se kdaj avtorjev Igorja Podpečana in Vere Šolinc. Skupaj so torej fantje prejeli kar tri nagrade in bili, razumljivo, presrečni. »Težko je opisati občutke, ki so nas obdajali ob prejemu vseh nagrad. Vsaka posebej veliko pomeni, najbolj ponosni pa smo na Korenovo plaketo. To je potrditev, da delamo dobro in gremo v pravo smer. Konkurenca na festivalu je bila letos izjemna in vsi ansambli so bili odlično pripravljeni. Zato verjamemo, da je bila odločitev strokovne komisije težka,« so po festivalu strnili misli. In dodali: »Marsikdo ne ve, da se za neko skladbo, ki jo poslušalci slišijo v treh minutah, skriva ogromno vaj, odrekanja in usklajevanja, da je kakovostno izvedena in všečna tudi poslušalcem. Zato je ravno ob takšni zmagi na festivalu ves trud poplačan.« Nič manj veseli niso bili orfeja za najboljši kvintet člani Prleškega kvinteta – Zdenka in Aleksander Šafarič, Aleš Kolmanič, Darko Novak, Marko Mir, od poletja pa je z njimi tudi nov basist Tomaž Rajh. »Še smo v prijetnem primežu dogajanja na letošnjem festivalu. Na njem smo sodelovali že v četrtek, ko smo v revijalnem delu predstavljali skladbe iz drugega desetletja tega častitljivega festivala. V petek pa je sledil tekmovalni del, v katerem smo se pomerili s še dvanajstimi ansambli. In orfejček za najboljši kvintet je za nas čudovita nagrada za vse dosedanje delo,« je po zmagi dejala Zdenka Šafarič. Prleki so se predstavili z valčkom Izginile so sanje avtorjev Igorja Podpečana in žal že pokojne Majde Rebernik, ki je napisala besedilo, ter polko To si ti avtorjev Martina Juharta in Damjana Pasariča. Na koncu so na zmagovalnem odru stale tudi Frajerke, ki so izvedle valček Tam, kjer je moje srce doma avtorice Vere Šolinc, ki je prav za ta valček napisala najboljše besedilo. Podpisala pa se je tudi pod besedilo polke Tri minute, ki ji je melodijo in aranžma vdahnil Rok Švab. Frajerke so za svoj festivalski nastop najbolj trdo garale. To pa zato, ker se jim je tik pred festivalom pridružila nova harmonikarka Tamara Vandur, ki se je ob Marjetki Gričnik, Lidiji Križnik in Andreji Grosek odlično znašla. Mimogrede, že naslednji dan so se dekleta udeležila še 1. festivala ženskih narodno-zabavnih ansamblov v Gadovi peči, kjer so prejela dve nagradi. Prvo mesto so si prislužile po mnenju strokovne komisije, prav tako so se domov vrnile z nagrado za najboljše besedilo skladbe Cviček, cviček, cviček, ki ga je prav tako napisala Vera Šolinc. Ni kaj, dekleta so dokazala, da so prave frajerke!

