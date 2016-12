VIDEO: Živela ženin in nevesta

Čuki so na začetku kariere zelo veliko igrali na porokah, vabilu pa se radi odzovejo še zdaj. Ker doslej še niso imeli prave poročne pesmi, so v preteklosti ob takšnih priložnostih največkrat zapeli slavospev zaljubljencem Vsepovsod ljubezen. Zdaj se bo to najverjetneje spremenilo, saj so izdali pesem, posebej namenjeno tem veselim dnem. Živela ženin in nevesta bo prišla prav tudi Čukom, ko se bosta poročila Jernej Tozon in Matjaž Končan, ki sta edina v skupini še samska – Jože Potrebuješ ima z ženo Andrejo polnoleten zakonski staž, Vinko Cankar pa z ženo Slavko že skoraj 30-letnega.



Koliko parom so Čuki že popestrili poročno slavje, še sami ne vedo, verjetno pa že skoraj stotim. Med njimi so bili tudi številni znani Slovenci in Slovenke, na primer manekenka Nataša Pinoza Grilc pa Saša Einsiedler in Anže Kopitar. Nova pesem naj bi deloma nastala tudi zato, ker naj bi se obetala poroka enega do obeh samskih Čukov – katerega, skupina ne želi izdati.