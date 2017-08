VIDEO: Zamaskirana svetovna zvezda presenetila sodnike na Idolih

STOCKHOLM – Anastacia, zamaskirana v Gaby, žensko iz zahodnega Londona, se je udeležila švedskih Idolov.

Iz spoštovanje do njihovega naroda, tako je dejala, se je pesem naučila v švedščini ter jo odpela nekoliko živčno in z zelo povprečnim glasom. S tem žirije ni prepričala. Od 48-letnice so želeli slišati, kako zapoje v angleščini.

Tokrat je osupnila sodnike. Razen ene sodnice so se strinjali, da zveni identično kot svetovno znana pevka Anastacia. Ker ni bila izbrana, je v solzah zapustila oder.

Med odmorom pa je žirijo presenetila in spravila v zadrego ... Pred njimi se je namreč pojavila kot prava Anastacia. Njen nastop si lahko ogledate spodaj.