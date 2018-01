VIDEO: »Verjamem, da bo marsikomu zastal dih!«

Vsestranski glasbenik Nino Ošlak, ki je izdal že dva samostojna albuma (Simfonija, Pod tušem), tokrat predstavlja svežo skladbo Nekaj je na tebi, ki jo je v celoti napisal sam. Pri videospotu pa je sodeloval z režiserjem Markom Maagom.

"Ker je to moj že 10. videospot, sem si rekel, da želim nekaj res posebnega.«

»Ob gledanju posnetkov mojih dveh prijateljev, ki objavljata popotniške vloge, sem dobil idejo, da bi lahko združili moči in naredili poseben videospot, ki bi vključeval njune kadre s potovanj po Aziji. Verjamem, da bo marsikomu ob vseh teh rajskih plažah in čudovitih dopustniških kadrih zastal dih. Tudi meni je, ko sem spot prvič pogledal v celoti,« o novem videospotu pravi Nino. Posnetki, ki so nastali na Filipinih, Baliju, v Indoneziji in še kje, so sicer delo Ninovih prijateljev, Toma Strojnika in Nine Kosnjek.

Nino torej ob začetku leta ne počiva in ustvarja svojo glasbo s polno paro naprej. Kot avtor in producent pa sodeluje tudi z nekaterimi drugimi izvajalci pri nas; med drugim z Anabel - najbolj predvajano novo pevko leta 2017 pri nas - s katero je sodeloval tudi pri skladbi, ki jo bo pevka predstavila na letošnji Emi.