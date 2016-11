VIDEO: Tako sta se 2Cellos poklonila legendarnemu pevcu

Danes mineva 25 let od smrti legendarnega pevca skupine Queen Freddieja Mercuryja. V svetu glasbe se je uveljavil predvsem zaradi neverjetnega razpona glasu, še danes pa velja za enega najboljših vokalistov. Imel je tudi neverjeten talent za pisanje glasbe. Njegove uspešnice še danes veljajo za ene največkrat predvajanih in najbolj priljubljenih skladb na svetu.

Med tistimi, ki so se zapisale v zgodovino, so Bohemian Rhapsody, We are the Champions, Don't Stop Me Now, Barcelona, These Are the Days of Our Lives in Show Must Go On.

Prav priredbo Show Must Go On je širnemu svetu predstavil slovensko-hrvaški duo 2Cellos.

»25 let po smrti legendarnega Freddieja Mercuryja 2CELLOS pripravila poseben poklon! Nov videospot v spomin večni legendi,« sta čelista zapisala na svojem facebooku in delila sedemminutni posnetek, ki si ga je v dveh urah ogledalo že več kot 16.000 uporabnikov.