VIDEO: Tak je bil, preden je postal evrovizijska zvezda

Letos se je na evrovizijskem tekmovanju po dolgem času zgodilo, da je zmagala skladba, ki ni bila odpeta v angleščini. 27-letni Salvador Sobral je kljub prepevanju v portugalščini očitno znal javnosti predati ustrezno sporočilo.

Na glasbeno pot je Salvador stopil že kot deček, ko je prvič nastopil v televizijski oddaji Bravo Bravissimo. Pri dvajsetih se je udeležil šova Idolos, portugalske verzije Pop Idol, kjer se je uvrstil na sedmo mesto, prepeval pa je skladbe Stevieja Wonderja, Leonarda Cohena in Ruia Velosa.

Študiral je psihologijo, a je študij zaradi strast do glasbe opustil, se preselil v Barcelono in tam začel študirati glasbo. Študij je zaključil leta 2014. Udeležil se je različnih jazzovskih festivalov. Leta 2016 je izdal album Excuse Me.

Salvador poleg portugalščine govori še angleško, špansko in italijansko. Je humanitarec, svojo prepoznavnost na Evrosongu pa je izkoristil tudi zato, da je spregovoril o migrantski krizi.