VIDEO: Ta tip je najslabši na svetu! Poslušajte, vse vam bo jasno

Po vsej verjetnosti še niste slišali za IceJJFisha. Za to obstaja razlog. Najbrž gre za najslabšega reperja v vsej zgodovini. Njegov 'hit' se imenuje Get Lost (kar bi lahko prevedli Zgubi se ali, še bolje, Izgini, op. p.) in zvezni naravnost katastrofalno.

Besedilo govori o ženski sporni morali, ne manjka pa niti psovk in podobnih stvari, ki sodijo k tej zvrsti.

Seveda ostaja upanje, da gre le za parodijo tovrstno glasbo ...