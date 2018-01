VIDEO: Ste videli novi spot 2Cellos? Še lasje vam bodo stali pokonci

Pesem danes 49-letne izvajalke Celine Dion My Heart Will Go On, ki jo mnogi naravnost obožujejo, je dobila priredbo. Lotila sta se je neverjetna Luka Šulić in Stjepan Hauser, ki sta znana pod skupnim imenom 2Cellos. Pa nista posvojila le pesmi, zanjo so posneli celo spot.

Kako je to videti, si oglejte spodaj.