VIDEO: Šokantna novica: umrl je slavni pevec

LOS ANGELES – V starosti 52 let je nepričakovano umrl nekdanji pevec skupin Soundgarden in Audioslave Chris Cornell, ki je veljal za enega od začetnikov grungea. Vzrok smrti še ni znan. Med največje hite skupine Soundgarden, pri kateri je bil Cornell pevec, tekstopisec in ritemkitarist, je pesem Black Hole Sun.

Ob nastopu novega tisočletja je Cornell s člani Rage Against the Machine, natančneje s Tomom Morellom na kitari, Timom Commerfordom na basu in spremljevalnih vokalih ter Bradom Wilkom na bobnih, ustanovil zasedbo Audioslave. Njihova estetika je bila spoj tršega rocka iz 70. let in alternativnega rocka 90. let preteklega stoletja. Zasedba se je v zgodovino zapisala tudi kot prva, ki je imela koncert na odprtem na Kubi, poroča portal MMC.

Cornella si bodo poslušalci zapomnili tudi po pesmi You Know My Name za film o Jamesu Bondu Casino Royale.

Cornell je umrl v noči na četrtek. Še v sredo je imel koncert s skupino Soundgarden v Detroitu. Po koncertu je tvitnil: »Detroit – končno nazaj v mestu rocka.«