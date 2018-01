VIDEO: Slovenski glasbenik odprl srce: Moje dekle je žal premagala huda bolezen

»Pesem je posvečena dekletu, s katerim sem bil v razmerju, a jo je žal premagala huda bolezen,« razkriva pevec, kitarist in nekdaj gonilna sila skupine Tide, Kevin Koradin.

Pevec namreč predstavlja novi singel s pomenljivim naslovom Spomni se. Melodična pop skladba ima avtobiografsko besedilo, govori pa o Kevinovi izjemno težki življenjski izkušnji, s katero se je pevec spopadel na svoj način. »Moramo se boriti in vedno gledati naprej, čudeži ne pridejo sami od sebe. Treba se je truditi za tisto, kar si želimo in v kar verjamemo. Upam, da bo pesem segla do src in bo v oporo vsem, ki prestajajo težke čase,« je še dodal za medije.

Sicer pa prisluhnite skladbi ...