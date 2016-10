VIDEO: Slovenec z bendom osvaja hrvaški trg

Dušan Bačič in Bojan Dragojevič, ki sta se podpisala pod nekatere največje glasbene uspešnice zadnjih let, poznamo pa ju tudi kot ustanovitelja skupine Učiteljice, sta k sodelovanju povabila še enega zelo uspešnega besedilopisca, ki se predstavlja pod umetniškim imenom Fayo. Tako je nastala nova skladba, balada Tarapana banda, katerega član je tudi Ljubljančan Rok Maver.

»Pesem z ljubezensko tematiko opeva lepoto dekleta, v katerega je fant zaljubljen. S tem dekletom se želi fant poročiti in meni, da je treba poslušati svoje srce, saj se prava ljubezen zgodi le enkrat v življenju. Pesem je posebna tudi zato, ker je odigrana na harmoniko znanega slovenskega proizvajalca.«

Rok je še razkril, da je snemanje potekalo v popravnem domu v Zabeli. »Tam prebivajo tisti, ki so odslužili svoj čas v zaporu in se privajajo na življenje zunaj. Bilo je zelo zanimivo, saj lokacija zelo spominja na kadre mafijske poroke iz filma Boter. Kar se tiče snemanja, je najtežji del dobil naš pevec Frano, ki je imel glavno vlogo, tokrat smo ostali fantje na setu imeli malo manj dela, smo pa zato raje uživali in degustirali odlične kulinarične dobrote, med njimi ogromno čokoladno poročno torto.«