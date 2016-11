VIDEO: Skregali so se zaradi manekenke Lucije, ki je lepa kot angel

Na snemanju spota Stare navike so se člani zasedbe Pirati skregali zaradi manekenke, menda so se eden za drugim zaljubili vanjo.

Zapleteno situacijo s snemanja je pojasnil pevec zasedbe Siniša Biško: »Spot je zelo preprost. Nismo želeli komplicirati, saj je pesem sama po sebi težka. Moraš jo poslušati in začutiti. Je pa nastal problem, ker smo za snemanje angažirali manekenko Lucijo Meguš in od petih fantov so se štirje v njo zaljubili. Danko je celo rekel, da je lepa kot angel, in se boril za njeno telefonsko številko, kar so mu drugi malo zamerili. Ampak že čez noč smo na Lucijo pozabili in naslednje jutro kot pravi prijatelji z nasmehom skupaj pili kavo.«

Sicer pa je pesem Stare navike žalostna balada, ki govori o nesrečni ljubezni.