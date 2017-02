VIDEO: Severina s čutno balado napovedala novi hit

Hrvaška megazvezdnica Severina je predstavila novo pesem, ki najavlja tudi prihod njenega novega albuma. Gre za balado z naslovom Kao, za katero je pevka že posnela videospot.

»Pesem Kao je ena najlepših pesmi moje kariere. Gre za prelepo balado, ki jo je napisal Miloš Roganovič. Miloš je vrhunski avtor, ki je zame med drugim napisal Alcatraz, Grad bez ljudi in Dobrodošao u klub. Pesem Kao je prva od tistih, ki bodo na novem albumu,« je povedala Severina.

Videospot so posneli v koncertni dvorani Vatroslava Lisinskega v Zagrebu, nastal pa je pod taktirko Darka Drinovca. »Spot za pesem sem v Zagrebu posnela s svojim bendom. Oni so z mano že 17 let in lahko rečem, da niso bend, da so družina,« še pravi Severina, ki bo svetu kmalu predstavila že svoj 13. album.

Videospot za pesem Kao si lahko ogledate spodaj: