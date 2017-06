VIDEO: Rebeka Dremelj o bolezni in težavah: Vse je v redu

Pred kratkim se je Rebeka Dremelj odločila, da le šest mesecev po rojstvu druge hčerke posname novo pesem in videospot. Pesem z naslovom Vse je O. K. je polna upanja in optimizma, zato se je Rebeka odločila, da bo tudi njen videospot nosil izjemno motivacijsko sporočilo. Scenarij zanj, ki si ga je zamislila kar Rebeka sama, prinaša preplet življenjskih situacij štirih glavnih akterjev, ki se znajdejo v težkih trenutkih. Vse štiri povezuje Rebeka, ki jim v trenutku stiske v tolažbo zašepeta: »Vse bo O. K.« Ob koncu videospota se razkrije, da so vsi del iste družine in da se je vse srečno končalo.



V glavnih vlogah sta se znašla prepoznavna obraza gledaliških odrov: vedno nasmejani igralec Igor Štamulak ter igralka in voditeljica Zvezdana Mlakar. Poleg njiju pa so zaigrali tudi Robi Petan iz Rebekine skupine, deklici Zoja in Lia, Rebekini prijateljici Tadeja in Danijela ter Danijelin dvomesečni sin, ki je prepričljivo odigral novorojenko v videospotu.

Zgodba se odvija na res raznovrstnih lokacijah, tako si je snemalna ekipa z Rebeko na čelu morala priskrbeti zaščitne čelade za snemanje na gradbišču in dekliško kolo za prizor na gozdni poti, najti je bilo treba tudi lasuljo in plešo ter nosečniški trebuh, ki je bil potreben za prizor poroda. Drugi snemalni dan, ki je potekal tik pod vrhom 2679 metrov visokega Mangarta, pa je prinesel še več zanimivih dogodivščin. Celotno snemalno ekipo, ki se je na pot odpravila že ob 2. uri, so presenetili sneg in zimske temperature pa tudi redkejši zrak, ki je vse dodobra utrudil.