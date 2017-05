VIDEO: Razkrivamo, zakaj smo na Evrovizijo poslali napačnega izvajalca

Slovenski predstavnik na letošnjem 62. tekmovanju za pesem Evrovizije Omar Naber se s skladbo On My Way ni uvrstil v sobotni veliki finale. Slovenija je tako pristala med osmimi državami, ki se poslavljajo že po prvem polfinalnem večeru. Njegov izpad je med slovenskimi privrženci in 'poznavalci' evrovizijskega spektakla seveda še bolj razplamtel razprave, ali smo v Kijev poslali pravega izvajalca oz. skladbo.

Sodeč po komentarjih na spletnih omrežjih, mnogi ne morejo preboleti, ker nas nista zastopala dva mlada fanta iz zasedbe BQL, nesporna zmagovalca telefonskega glasovanja na Emi 2017. Spet drugi so stopili v bran Omarju, ki je roko na srce profesionalno odpel pesem. »Pišete bedarije. Kot da bi BQL prišel v finale. Omar je vrhunsko odpel pesem in od vseh izvajalcev bil daleč najboljši. Pač nismo imeli denarja, da bi sodelovali v tej kuhinji in koga podkupili. Politika pa tako dela svoje. Mi smo majhni. Kdor koli bi zastopal Slovenijo, bi ostal brez finala,« je le eden izmed argumentov.

Sicer o evrovizijski kuhinji in politiki ne gre razpredati, je pa dejstvo, da ima posnetek dueta BQL s pesmijo Heart of Gold na letošnji Emi že krepko preko milijon ogledov, Omarjevo skladbo On My Way na Emi pa si je doslej ogledalo nekaj preko 186.000 ljudi.

Smo torej storili napako? Prisluhnite skladbam in presodite sami ...