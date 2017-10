VIDEO: Pussycat Dolls ponovno na sceno

Deset let po razpadu skupine Pussycat Dolls je Nicole Scherzinger (39) povedala, da se vračajo na sceno. Čeprav so se punce po razpadu nekaj časa grdo gledale, so se zdaj ponovno sestale.

Pravijo, da je to pravi čas, da združijo moči in spet zavladajo odrom. Dolgo so bile na vrhu vseh svetovnih lestvic in prepričane so, da se jih oboževalci še vedno spominjajo.

Za njihov uspeh je najbolj zaslužna Nicole, ki je bila glavni vokal in vodja skupine.

Scherzingerjeva pravi: »Komaj čakam, da s puncami spet stopimo na oder in kot takrat zatresemo ritke ter naredimo noro vzdušje.«