VIDEO: Prvi videospot in skladba v letu 2018 je ...

Koroški dvojec BQL niti po uspešnicah Muza, Heart of gold in Ni predaje, ni umika ne počiva. Tu je že njegova prva pesem v letošnjem letu, ki ima naslov Zimska.

Rok in Anej si bosta zato leto 2017 zapomnila po številnih uspehih, leto 2018 pa pričenjata s priložnostno skladbo, s katero se želite zahvaliti svojim poslušalcem. Ob silvestrski premieri spota sta sporočila: »To je darilo vsem, ki verjamejo v naju. Leto 2017 je bilo za naju sanjsko. Lani si česa takšnega nisva niti upala pomisliti, kaj šele želeti. Zato se z Zimsko zahvaljujeva vsem, ki naju podpirajo in poslušajo. Je za vse mlade, ki nama vedno znova dajo vedeti, da sva jim vzor, in naju s tem inspirirajo, hkrati pa verjameva, da jo bodo za svojo vzeli tudi mladi po srcu.«