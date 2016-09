VIDEO: Prisluhnite, kaj so Slovenci naredili z Adelinim hitom

Slovenska vokalna zasedba Perpetuum Jazzile je poskrbela za novo glasbeno poslastico. Na spletu so predstavili prvi 360-stopinjski videospot za priredbo Adelinega hita All I Ask. Video je v 14 urah dosegel slabih šest tisoč ogledov.

Pevska zasedba se sicer pripravlja na pestro jesen, saj jih čakajo novembra kar trije koncerti v Cankarjevem domu.

Najbolj priljubljena je še vedno njihova priredba Avsenikove skladbe. Na youtubu ima že več kot šest milijonov ogledov.