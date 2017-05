VIDEO: Oznanilo: Javljamo se zadnjič, kmalu nas bodo ukinili

Za šok večera so na včerajšnjem evrovizijskem finalu poskrbeli Izraelci. Napovedovalec je ob javljanju ocen povedal, da se Israel po 44-letih poslavlja od sodelovanja na Evroviziji.

Arthur, ki je sporočil rezultate glasovanja žirije je dejal. » Iz Jeruzalema se javlja prvi program IBA. Zadnjih 44 let smo sodelovali na evrovizijskem tekmovanju, trikrat tudi slavili. A danes, je to naše zadnje javljanje. Kmalu bo IBA zaprla svoja vrata, zato bi se rad zahvalil vsem na IBA in tudi Evropi za vse čudovite spomine v teh letih. Upam, da se vseeno še kdaj srečamo,« je dejal

IBA bodo zaprli, nadomestila ga bo nova postaja Kan. Nova televizijska postaja pa ne bo članica EBU, kar pomeni, da ne bodo morali predvajati Evrovizije, prav tako ne bodo na tej postaji predvajali svetovnega prvenstva v nogometu in ostalih tekem v okviru UEFE.

Leto je Izrael v Ukrajini zastopal pevec Imri Ziv, ki je v finalu zasedel 23 mesto. Izrael pa je slavil leta 1973, ,1979 in leta 1988, ko je zmagala Dana International s skladbo Diva.