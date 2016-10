VIDEO: Ona pogoltne: oralno bo zadovoljila vse, ki bodo pravilno glasovali

Pop kraljica Madonna zna vedno znova šokirati. Prišla je na nastop stand up komičarke Amy Schumer in podprla predsedniško kandidatko Hillary Clinton, poroča Mail Online. Dejala je, da bo vse, ki bodo glasovali za Clintovo, oralno zadovoljila: »Res sem dobra. To delam počasi, z veliko očesnega stika in ... Ja, pogoltnem.«

Moškim je še položila na srce, da ne bo pogledala nobene fotografije njihovih nabreklih penisov, če ne bodo podprli kampanje demokratske kandidatke.