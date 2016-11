VIDEO: Novi hit? Melania že pred vselitvijo v Belo hišo dobila himno

Besedilo za skladbo je napisal Igor Pirkovič, glasi pa se takole: Imamo Prevca, imamo Tino

Imamo Oblaka za v gol

Imamo sprto zgodovino

Ki rada nas potiska dol. Se v tej deželi res dogaja

In dolgčas nam nikoli ni

Da bi odprla se vrata raja

Nam manjka pikica na »i«. Mi smo veliki, in dosti znamo

V bistvu nam je kar lepo

Če bi imeli še prvo damo

Potem popolno bi bilo. Je ena blizu, da se ji vrata

Lahko odprejo na stežaj

Še malo manjka, in če ji rata

Bo to najvišji položaj. Melanija je našla tržno nišo

prek Trumpa bi prišla v Belo hišo

iz Sevnice direkt na vrh sveta

ker nos ima za pravega moža. Melanija zdaj gre po poti slave

želijo si jo Združene države

dolina šentflorjanska pa v jok

ker daleč proč odnesel jo je tok.