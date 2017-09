VIDEO: Nekoč na šovu Slovenija ima talent, danes trenira da bo večji in močnejši

Raper in nkdanji polfinalist šova Slovenija ima talent predstavlja AdamVelič v sodelovanju z DD Team predstavlja nov videospot s pomenljivim naslovom Train hard and get bigger.

»Scena v videospotu je res lepa, saj je sneman na slovenski obali, del pa tudi v vrhunskem fitnes studiu v Kopru,« nam je zaupal bralec Matic Šilc, ki se je menda že pojavil v nekaterih videospotih, filmih in TV oddajah. No, sedaj pa ga boste videli tudi v omenjenem spotu.

Obilo užitkov pri poslušanju ...

Ste se tudi vi pojavili v kakšnem videospotu in menite, da bi bil zanimiv za objavo? Kontaktirajte nas.