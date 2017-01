VIDEO: Močna in seksi: v treh tednih do več kot milijon in pol ogledov

Po petih letih je hrvaška pevka Jelena Rozga izdala svoj solo album, ki ga je poimenovala Moderna žena. Skladbi Pismo glava in Moderna žena, ki ju je mogoče najti na albumu, sta na radijskih postajah že pravi uspešnici. Pod glasbo so se popisala imena, ki ustvarjajo na Balkanu največje hite. To so: zakonca Huljič, Pero Kozomara, Dušan Bačič in prvič tudi Saša Lazic.

Ob nedavnem izidu novega albuma je Jelena povedala, da je Moderno ženo izbrala zato, ker si je želela nekaj močnega. »Moderna ženska po svetu koraka s srcem in z razumom, oboje je namreč potrebno v življenju.«

Jelena je še dodala, da je čas, v katerem živimo, drugačen, spremenila se je vloga ženske v modernem svetu. Te so bolj odločne, hrabre, samostojne, pravi, da sledi doba modernih žensk. »Ženska mora biti danes poslovno uspešna, popolna mati, strastna v ljubezni, lojalna prijateljem … In vse to mi zmoremo. Včasih nam je težko, so trenutki, ko nas nihče ne razume, ampak ženske lahko naredimo vse, kar želimo, samo skupaj moramo držati.«

Jelenina Moderna žena je v treh tednih dosegla že 1,7 milijona ogledov.