VIDEO: Je to zmagovalna evrovizijska skladba?

Danes se za ljubitelje Evrovizije obeta poslastica večera – finalni izbor. Slovenski predstavnik Omar Naber je res obtičal v polfinalu, a vseeno bo zanimivo videti, ali so stavnice letos pravilno predvidele zmagovalca.

Največ možnosti pripisujejo energičnemu in postavnemu Italijanu Francescu Gabbaniju, ki se mu sredi nastopa na odru pridruži tudi plešoča opica. Njegova skladba Occidentali Karma je že uspešnica, saj ima njegov spot na youtubu že več kot 110 milijonov ogledov, kar je daleč največ med vsemi letošnjimi izvajalci.

Drugi favorit za zmago je popolno Italijanovo nasprotje. Portugalec Salvador Sobral je z romantično skladbo v portugalščini povsem raznežil srca Evropejcev. Tik pred njegovim nastopom na evrovizijskem odru se je izvedelo tudi, da ima hude zdravstvene težave in da nujno potrebuje presaditev srca.

Tretji, ki bi se lahko vmešal v boj za zmago, je Šved Robin Bengtsson, ki prepeva klasično evrovizijsko popevko I Can't Go On. Postavni Robin je povedal, da je že kot otrok sanjal o tem, da bi nekoč stopil na evrovizijski oder.

Visoko kotira tudi armenska izvajalka Artsvik, logopedinja in psihologinja, ki jo je za petje navdušil film Telesni stražar, v katerem je glavno vlogo odigrala Whitney Houston.

V boj za visoko uvrstitev se lahko vmešajo tudi Kristian Kostov iz Bolgarije, Belgijka Blanche, Britanka Lucie Jones, romunska jodlarja TVR Ilica in Alex Florea, moldavski Sunstroke Project in nizozemski O’G3NE.