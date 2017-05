VIDEO: To je ritka, o kateri govori vsa Evropa

Mladenič, ovit v avstralsko zastavo, je tik pred javljanjem žirij na evrovizijskem odru uprizoril pravi šov. Med nastopom lanskoletne zmagovalke Jamale je skočil na oder, spustil hlače in v kamero pokazal golo zadnjico. Jamale očitno to ni preveč zmotilo, saj je suvereno nadaljevala nastop. Njegovo razkazovanje pa ni trajalo prav dolgo, saj je po sekundi ali dveh na oder skočil varnostnik in ekshibicionista pospremil z odra.

Organizatorjem se gotovo to ni zdelo preveč posrečeno, a na twitterju je nepovabljenec s svojo ritko sprožil prave salve smeha.

Lot of people ask why Australia is in #Eurovision . The explanation is very simple! pic.twitter.com/RDzIgvnaMg — E (@esheikh_) 13 May 2017