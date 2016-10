VIDEO: To je pesem znanega glasbenika, ki je razjarila državo

Priljubljeni glasbenik Robbie Williams pri 42 letih ni ostal brez svoje mladostne energije in še vedno rad izziva. Tokrat mu je uspelo razjeziti kar državo: njegovo novo pesem Party like a Russian so namreč Rusi vzeli zelo osebno. Menijo namreč, da Robbie, ki je v videu oblečen v ruskega oligarha, napada njihovega predsednika Vladimirja Putina, zato so mu po poročanju nekaterih tujih časopisov prepovedali nastop v državi.

Pevec pa je govorice zanikal in pravi, da je v pesmi želel poudariti to, da se Rusi znajo dobro zabavati. Robbie je danes oče dveh otrok, a je v preteklosti imel težave z odvisnostjo, zato zagotovo ve, kaj je dobra zabava.

Kaj pa vi menite, vam je pesem všeč?