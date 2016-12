VIDEO: Je to novi hit najbolj vroče Slovenke na Hrvaškem?

Ena izmed slovenskih najuspešnejših glasbenic ta hip, Nina Donelli, je po velikem uspehu s skladbo Propala veza predstavila še en videospot. Tokrat gre za balado z naslovom Božić je tu. Nina je spot posnela na Hrvaškem, pri pesmi pa so sodelovali tudi otroci iz pevskega zbora osnovne šola Čazma.

»Odločila sem se, da svoje oboževalce presenetim s pesmijo, saj je glasba tisto, kar nas najbolj povezuje. December je zame najbolj poseben čas v letu. Ljudje so veseli, v zraku je posebna energija, zdi se mi, da za nekaj časa pozabimo na težave in smo samo srečni. Spomnim se, kako sem kot majhna deklica odštevala dneve do božiča in se veselila daril. To je občutek, ki ga nikoli ne želim pozabiti,« je izdajo nove skladbe komentirala Nina.