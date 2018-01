VIDEO: Jay-Z veliki poraženec grammyjev, ponovno zlivali gnev na Trumpa

Na Havajih rojeni ameriški glasbenik Bruno Mars je v nedeljo v Madison Square Gardnu pobral grammyje v vseh treh glavnih kategorijah (album, plošča in pesem leta). Grammyja za album in ploščo je dobil s 24K Magic, na katerem je tudi zmagovalna pesem That's What I Like. Mars je na podelitvi, na kateri ni manjkalo zbadanj predsednika ZDA Donalda Trumpa, pobral šest grammyjev. Poleg omenjenih še za najboljši R&B nastop (That's What I Like), najboljši R&B pesem (That's What I Like) ter najboljši R&B album (24K Magic). Za najboljšo novo glasbenico je bila proglašena Kanadčanka Alessia Cara.

Poraženi Jay-Z

Prvi favorit Jay-Z, ki je prišel na podelitev z največjim številom nominacij, osmimi, je ostal praznih rok. Kendrick Lamar je od sedmih nominacij pobral štiri grammyje in sicer za najboljši rap nastop, najboljši rap nastop s pesmijo, najboljšo rap pesem in najboljši glasbeni video (vse za Humble), Childish Gambino pa je od petih nominacij osvojil grammyja za najboljši tradicionalni R&B nastop (Redbone).

Jay-Z ni dobil nagrade, pred podelitvijo pa je bil deležen tvita predsednika ZDA Trumpa, naj mu nekdo pojasni, kako zelo je padla brezposelnost med temnopoltimi pod Trumpovim vodstvom. Lamar je med prejemanjem ene od nagrad potem izrekel podporo predsedniški kandidaturi Jay-Z-ja. Trumpa je voditelj podelitve, komik televizije CBS James Corden počastil s posnetkom branja knjižne uspešnice Ogenj in bes, ki opisuje klavrno stanje Bele hiše. Odlomke iz knjige so brali slavni, med njimi celo demokratska predsedniška kandidatka Hillary Clinton. Trump grammyev očitno ni spremljal, saj do konca prenosa ni bilo nobenega žaljivega tvita.

From Kendrick Lamar's opening performance to Janelle Monae's statement on #TimesUp, the #Grammys were full of political statements https://t.co/DoCsqsb10A pic.twitter.com/ScnOk5oBew — CNN (@CNN) 29 January 2018

Ganila vse

Kljub vsem novotarijam in živopisnosti prireditve pa je prisotne v polni dvorani in pred televizijskimi zasloni najbolj ganila Patti LuPone z izvedbo uspešnice iz predstave Evita Don't Cry For Me Argentina. Pesem je bila namenjena kot počastitev vrnitve grammyjev iz Los Angelesa po 15 letih v New York na Broadway. Podelitev, polno glasbenih nastopov, je odprl Kendrick Lamar s plesalci, oblečenimi v ameriške vojaške uniforme in kasneje v rdeče, ko padajo po tleh pod streli. Pridružili so se mu Bono, Dave Chapelle in The Edge, skupina U2 je igrala pred Kipom svobode, Sting pa je dnevno politiko zbadal z izvedbo svoje uspešnice iz leta 1987 Englishman in New York, ki govori o priseljencu v ZDA.

Kesha je skupaj z v belo oblečenimi pevkami (Cyndi Lauper, Camila Cabello, Julia Michaels, Andra Day in Bebe Rexha) izvedla svojo uspešnico Praying, ki je bila namenjena žrtvam spolnega nasilja in zlorab. Ženske v belem je predstavila Janelle Monae, ki je dejala, da je čas za tiste, ki jih želijo utišati, potekel. »Ne dogaja se le v Hollywoodu, ne dogaja se le v Washingtonu, ampak tudi v naši industriji,« je dejala, prisotni pa so na spolne zlorabe in napade opozarjali tudi z nošenjem belih vrtnic.

Despacito brez nagrad

Na žrtve nesmiselnih strelskih pokolov v ZDA so z izvedbo pesmi Erica Claptona Tears in Heaven opozorili Maren Morris, Eric Church in bratje Osborne.

Rihanna's dance moves at the #GRAMMYs are the latest internet sensation. pic.twitter.com/1F92l0ktNY — Rihanna Facts (@FactsNevernyny) 29 January 2018

Grammyje v več kot 80 kategorijah so večinoma podelili že pred neposrednim televizijskim prenosom, gledalce pa sta med drugim razveselila Chris Stapelton, ki je kraljeval v country kategorijah, ter skupina The Rolling Stones, ki je dobila grammyja za najboljši tradicionalni blues album (Blue & Lonesome).

Ed Sheeran je dobil grammyja za najboljši pop vokalni album, posmrtne grammyje pa so dobili igralka Carrie Fisher, pevec Leonard Cohen in Tom Coyne, ki je sodeloval pri albumu Bruna Marsa 24K Magic.

Svojega 19. grammyja je osvojil 91-letni Tony Bennett iz Astorie v Queensu, in sicer za najboljši tradicionalni pop album, po dva pa so prejeli Jason Isbell, Justin Hurwitz in CeCe Winans. Brez nagrad je ostal eden najpopularnejših svetovnih hitov vseh časov Despacito, ki sta ga na podelitvi s pomočjo plesalk izvedla Luis Fonsi in Daddy Yankee.