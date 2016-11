VIDEO: Ja, to je mlajša sestra razvpite Miley Cyrus

Mlajša sestra razvpite zvezdnice Miley Cyrus Noah si očitno želi po sestrinih stopinjah. Šestnajstletnica, ki se vse pogosteje pojavlja tudi na rdečih preprogah, je z Labyrinthom posnela skladbo Make me (Cry) in videospot, ki je v dveh dneh dosegel že več kot tri milijone ogledov.

Govorice, da je Noah podpisala pogodbo z založbo, so se pojavile že lani in so se tako izkazale za resnične.