VIDEO: Ed Sheeran: lep stas in romantičen glas

Res je, da ima Ed Sheeran le 26 let, je pa že nadvse uspešen. Na svojem tretjem albumu Divide je osvojil srca in ušesa poslušalcev s skladbami Shape of You, Castle on the Hill in Galway Girl. Seveda sta vsem znani tudi Give me Love in See Fire.

Marsikdo pa ne ve, da je Ed napisal uspešnice tudi drugim, z nekaterimi jih je tudi odpel (Justin Bieber, The Weekend, Taylor Swift, One Direction ...).

Justin Bieber: Love Yourself

Weekend: Dark Times

Taylor Swift: Everything Has Changed