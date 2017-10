VIDEO: Dobra mrha podira rekorde na youtubu

Se spomnite ljubljanske rock skupine Don Mentony band in njihove skladbe z naslovom Dobra mrha? »Na Čopou sem jo vidu, je ni na zemljevidu, ostal sem brez useh besed. Je ful bla dobra mrha, men potrebna prha …«

Prav ta skladba pa je zdaj dobila narodno-zabavni pridih, za katerega so poskrbeli člani ansambla Domačini iz Kamnika, v katerem igrata kitaro in bariton brata Matej in Gregor Kregar (sinova znanega harmonikarja Staneta Kregarja, ki je vodil ansambel Nagelj), meh harmonike pa razteguje Matej Mlakar. Skladbo so fantje posneli v studiu Napoleon v Kamniku pod taktirko Dušana Zoreta že pred časom, saj so z njo vedno, ko so jo zaigrali na kakšnem žuru, navdušili poslušalce. Zdaj pa so za priredbo Dobre mrhe posneli še videospot, za kar je poskrbel Andrej Pratnemer. »Spot smo snemali kar v domačem Kamniku in okolici. Glavno vlogo oziroma vlogo dobre mrhe smo zaupali Urški Lužar, pevki Ansambla Jureta Zajca, in mislim, ki ji je bila pisana na kožo. Glavnega igralca pa je odigral naš dobri prijatelj Boštjan Erjavšek - Beli, ki se je pred kamero znašel prvič,« nam je povedal Gregor Kregar. Kako odlično jim je podvig uspel, govori že dejstvo, da se število ogledov na portalu youtube približuje številki 40.000.