VIDEO: Big Band Krško prevzel facebook stran kultne skupine Depeche Mode

Leto 2018 bo očitno zaznamovalo tudi 40 let delovanja Big Banda Krško. Praznovanje so začeli v nedeljo z zasebnim koncertom v Studiu 44 v Krškem, kjer domujejo in na katerem se je zvrstilo osem avtorskih komadov njihovih članov. Tri dni kasneje pa pravo presenečenje: dobili so priložnost, da za 24 ur prevzamejo uradno facebook stran legendarne zasedbe Depeche Mode.

Orkester pod vodstvom umetniškega vodje Aleš Suša izvaja vse zvrsti jazza pa tudi sodobne orkestralne trende. In ravno s projektom Depeched, posvečen je omenjeni skupini, so dosegli izjemen uspeh – uvrščen je bil v program Montreux Jazz Festival 2013 v Švici.

Projekt Depeched spet združil številne slovenske priznane glasbenike

»Big Band KK je skupina entuziastičnih glasbenikov, ki v različnih zasedbah nastopajo že 40 let. Leta 2011 se je naš dirigent in konceptualni vodja odločil, da bo v vadbeno sobo prinesel Depeche Mode. Nekateri smo bili oboževalci zasedbe že od najstniških let naprej in tako smo počasi skupaj začeli zasedbo na novo odkrivati. Medtem smo številne okužili z njihovo glasbo. Decembra 2012 smo izdali Tribute to Depeche Mode – Depeched, album, ki povezuje našo fascinacijo nad legendarno skupino s pihalno sekcijo in z orkestrom big banda. Big Band KK je dal podlago številnim slovenskim priznanim glasbenikom, ki jih je projekt Depeched spet združil. Upamo, da boste uživali v naši glasbi,« so ob prevzemu uradne facebook strani zapisali krški glasbeniki in dodali, da bodo objavili videospot In your room in tri posnetke iz Cankarjevega doma.

