VIDEO: 19-letna Slovenka izdala hrvaški album

Komaj devetnajstletna Nina Donelli, ki je kot strela z jasnega udarila na hrvaško in slovensko glasbeno sceno, je predstavila svojo novo ploščo z naslovom Glazba, Ljubav, Život. Ob tej priložnosti je predstavila tudi svoj novi videospot za skladbo Na moj rođendan.

»Za naslov sem se odločila, ker je glasba moje življenje in moja največja ljubezen. Vse je nekako povezano med seboj, zato se mi je zdel naslov popoln. Težko bi z besedami opisala srečo, ki jo občutim, ko pogledam cede. Vse bi bilo seveda nemogoče brez moje ekipe, za kar se jim še enkrat zahvaljujem,« je na predstavitvi dejala Štajerka Nina.

Na promociji novega albuma in videospota se je trlo znanih obrazov iz sveta glasbe. Nininim uspehom so nazdravili Raay, Luka Basi, Manca Špik, Pirati, Tarapana Band,6 Pack Čukur z ženoNiko in Dušan Bračič, ki je skupaj z Bojanom Dragojevićem ustvaril kar pet Nininih hitov.