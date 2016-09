Vesela harmonika, vesela Marcela

Društvo za ohranitev kulturne dediščine in podeželja Skaručna je ob pomoči krajanov, vodiške godbe, Društva narodnih noš in kočijažev, gasilcev iz Polja ter občine Vodice pripravilo že peto prireditev Vesela harmonika Skaručna 2016 za pokal občine Vodice.



Letos se je tako na odru pod velikim šotorom zvrstilo kar 37 nastopajočih, od tega 29 posameznikov, ki so raztegovali meh svojih harmonik, pri tem pa sta jih spodbujala tako Boštjan Meglič - Peška kot Mama Manka.



Vse skladbe je pozorno poslušala strokovna komisija, v kateri so bili Ivan Hudnik, Andrej Plut in Jože Skubic. Ocenjevali so izbor skladbe, izvirnost in tehnično izvedbo igranja, pa ritmičnost, muzikalnost in umetniški vtis, ki ga je zapustil tekmujoči harmonikar.



Potem ko so slišali vse skladbe, so odločili, da si v kategoriji do 14 let prvo mesto zasluži domačin Matic Jeraj, drugo mesto je pripadlo Žanu Kostanjevcu, tretje pa Florjanu Ladiniku iz Koroške.



V kategoriji od 14 do 40 let si je prvo mesto priigral Jan Novak, drugo Grega Skubic, tretje pa Benjamin Krhin.



V kategoriji nad 40 let je bil najboljši Marjan Skubic, drugo mesto je zasedel Marijan Rozman, tretje pa Jožef Rekar.



Med harmonikarji pevci, ti so se za nagrade potegovali četrto leto, je bila znova najboljša domačinka Marcela Barle, drugi je bil Luka Lenart, tretji pa znova Matic Jeraj.



»Vsi so prejeli pokale, najboljši tudi pršut, drugi in tretje uvrščeni pa različne praktične nagrade,« je povedala Helena Zorman, ena od prizadevnih organizatork tekmovanja harmonikarjev v Skaručni. Pa tudi to še ni bilo vse, saj so pokal izročili še najmlajšemu harmonikarju – 10-letnemu Žigi Mozetiču iz Renč.



Kar 85 let ima Leopold Šalamon iz Doba, ki je bil v Skaručni najstarejši harmonikar. »Kar pomeni, da je bilo med najmlajšim in najstarejšim kar 75 let razlike!« je poudarila Zormanova.



Po izboru občinstva je bila tudi letos nepremagljiva – domačinka Marcela Barle, 17-letno dekle, ki, odkar je sodelovala v oddaji Mlade zvezde rakete, igra in veliko nastopa skupaj z bratoma Dominikom in Davidom Grajzerjem.