Veliki pokal je dvignil Jaka Plevnik

Ves dan je minulo nedeljo odmeval glas diatoničnih harmonik izza zidov Osnovne šole Ljubečna, kjer se je odvijal veliki finale 36. Zlate harmonike. Kar 150 predtekmovalcev se je pomerilo v igranju in se borilo za dragocene točke, ki bi jih popeljale vse do finala na predtekmovanjih v petih krajih po Sloveniji: Besnici pri Kranju, Nazarjah, Gorišnici pri Ptuju, Babni Gori in Ruški koči. Kar 54 se jih je uvrstilo v polfinale, ki je potekal na velenjskem gradu, 30 pa je bilo tistih, ki so imeli čast igrati tudi na velikem finalu, kjer se je harmonikarjem pridružilo še 14 veteranov.



Sedem zlatih plaket



»Letos smo naredili velik napredek, saj smo poenotili prijavnice in ocenjevalne liste, prenovili internetno stran in odprli profil na facebooku, da je bilo vse skupaj bolj ažurno in dostopno širokemu krogu ljudi. Prav tako smo pridobili sponzorja, ki je priskrbel lepe nagrade za vse udeležence in še posebno za zmagovalce. Tako Zlata harmonika Ljubečna ostaja tekmovanje na najvišji ravni,« pravi Robert Goter, predsednik organizacijskega odbora tekmovanja. Zlato plaketo so na Ljubečni prejeli vsi, ki so osvojili vsaj 95 od 100 točk strokovne komisije. Takih harmonikarjev je bilo kar sedem. Med juniorji si jo je priigral Gašper Štrajnar, ki bo tako za šest dni z Mikovo karavano odpotoval na morje, v drugih kategorijah pa so zlate plakete osvojili Tjaša Lesjak, Žan Kostanjevec, Tanja Podkrižnik, Žiga Hriberšek, Jani Vodovnik in Jaka Plevnik, ki je med vsemi dobil največ točk, in sicer 98,25, in postal absolutni zmagovalec Zlate harmonike Ljubečna. Pri veteranih so si zlate medalje priigrali Ivan Šekoranja, Stane Makovec, Konrad Kostanjevec, Tone Fabjanič in Tone Klun.