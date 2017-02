Večer z Banovški je bil  večer presežkov

So koncerti, a tudi Koncerti z veliko začetnico. In letošnji koncert ansambla Banovšek je bil eden tistih, ki bo vsem, ki so ga imeli priložnost spremljati v živo, ostal še dolgo v lepem spominu in predvsem v ušesih. Ansambel je z glasbenimi gosti pripravil pester program, najbolj pa so poslušalcem segle do srca Slakove melodije, ki so jih Banovški skupaj z gosti spletli v venček.



Venčki priljubljenih



Slišali smo Ej, prijatelj, Potepuh, Visoko nad oblaki in Daj, daj. Ker pa je bil med gosti tudi ansambel Franca Miheliča, seveda ni šlo brez njegovih najbolj znanih melodij Vsi na ples, Kjer lastovke gnezdijo, Škrnicelj kostanja in seveda Veseli Ribnčan. Članom narodno-zabavnega ansambla Banovšek iz Slovenskih Konjic, katerega ustanovitelj in vodja je svetovni podprvak v igranju diatonične harmonike Matej Banovšek, ki se je igranja učil pri Branetu Klavžarju, so blizu tudi Klavžarjeve melodije, in nekaj teh, denimo Nocoj spet bom sama, Spomni se name in S pesmijo, smo prav tako slišali v venčku.



Ansambel Banovšek je pred dvema letoma posnel prvi videospot za prav tako prvo lastno skladbo z naslovom Pod Konjiško goro, katere avtorja sta Matej Banovšek in njegova mama Danica Banovšek. Istega leta so posneli še videospot za skladbo Drobtinica kruha, ki sta jo prav tako ustvarila Matej in njegova mama. Pozneje so posneli še nekaj priredb znanih avtorjev, denimo valček Jesen Franca Miheliča ter polko Dvigni zlato kupico avtorja Mira Klinca.



Ob harmonikarju Mateju sta v ansamblu še dva odlična instrumentalista, basist Denis Napotnik in kitarist Matej Turinek, ansambel pa se ponaša tudi z izvrstnim pevskim tercetom, v katerem pojejo Rok Zbičajnik, Venesa Brglez in Barbara Leber, ki po potrebi v roke vzame tudi kontrabas in bariton. Prvič so nastopili skupaj na srečanju muzikantov v Zrečah, od takrat pa redno nastopajo ob številnih priložnostih povsod, kamor jih povabijo. V Oplotnici je zaigral tudi orkester harmonikarjev, ki jih vodi Matej Banovšek v okviru svoje glasbene šole.