Vaje ob krühu, tünki in sladki gibanici

Letos so na 48. ptujskem festivalu peli in igrali ansambli Pik, Me tri do polnoči, Topliška pomlad, Zadetek, Mladi Pomurci, Mladi upi, Hozentregarji, Mladi korenjaki, Prleški kvintet in S.O.S. kvintet. Na koncu pa so se najbolj veselili že izkušeni Prleki, člani Prleškega kvinteta in debitanti Mladi Pomurci. Prleški kvintet je na tem festivalu sodeloval že tretjič in zanje tako pregovor, da gre v tretje rado, še kako drži. Šele v tretje so namreč osvojili žlahtni kipec Orfeja in postali najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti. Hkrati pa je njihova pevka Zdenka Šafarič osvojila Korenovo plaketo, ki jo na Ptuju podeljujejo za najboljšo vokalno izvedbo. A ta ni bila prva, saj je isto nagrado prejela tudi že leta 2014, s tem pa postala tudi prva pevka v zgodovini festivala, ki jo je prejela dvakrat. Prleki so se na festival pripravljali vso dolgo vroče poletje. Enkrat so bili pri enem, drugič pri drugem članu ansambla, tako da so počasi vsi prišli na vrsto in so bili vsi enako 'oškodovani' pri praznjenju hladilnikov in zalog hrane, predvsem tipičnih prleških dobrot, kot so domoči krüh, tünka, zobl in lük. »Pa brez boračevske vode, najraje zmešane z grozdnim sokom, tudi ni šlo. Julij in avgust sta bila res vroča, zato smo si morali na vajah, poleg pijače, pomagati tudi z ventilatorji. Sicer pa smo bili veliko tudi na terenu. Tako z družinskimi člani in člani glasbenega društva smo se odpravili tudi na izlet v Celje in okolico. Obiskali smo celjski grad, pa fontano piva v Žalcu, jamo Pekel ter Šmartinsko jezero, kjer smo našim največjim oboževalcem predstavili obe festivalski skladbi. Da so vedeli, s čim se bomo na Ptuju predstavili,« nam je zaupala presrečna Zdenka Šafarič, ki ima to srečo, da na odru ob njej stoji mož Aleksander, ki igra trobento, preostali člani pa so harmonikar Aleš Kolmanič, kitarist Darko Novak, basist Tomaž Rajh in klarinetist Marko Mir. Ti so strokovno komisijo najbolj prepričali z nežnim valčkom Teče, teče čas, avtorjev Igorja Podpečana, ki je prispeval melodijo in aranžma, ter Igorja Pirkoviča, ki je za omenjeno skladbo napisal besedilo. To je bilo izbrano kot najboljše besedilo letošnjega festivala.

Prvi velik festivalski uspeh in svojih 'pet minut' pa so dočakali tudi Mladi Pomurci, ki so na Ptuju osvojili kipec Orfeja kot najboljši ansambel, obenem pa so za skladbo Mladost se ne ponovi, avtorjev Bojana Lugariča, Vere Šolinc in Davida Duha, prejeli tudi nagrado občinstva. »Presenečeni smo in veseli tega uspeha. Pred festivalom je bilo dokaj sproščeno vzdušje, saj smo se muzikantje v zaodrju dodobra spoznali, si ogreli glasilke in tako skupaj prebili led s prepevanjem že znanih viž,« nam je zaupala najbolj karizmatična članica Mladih Pomurcev, pevka Tamara Duh. Ko so stopili na oder in jih je občinstvo glasno spodbujalo, so se povsem sprostili. »Odlično občinstvo, krasen ambient in še dve nagradi, dovolj razlogov, da se bomo ptujskega festivala vedno radi spominjali,« so še povedali Mladi Pomurci – Tamara in David Duh ter Mitja Kolarič in David Dolamič. In kulinarika? Med pripravami na festival so se večinoma sladkali s prekmursko gibanico. A tudi brez konkretnejših jedi ni šlo. »Tudi mi smo posegli po domači tünki, saj imamo enega Prleka v naših vrstah. In tudi po salamah in žgočih čilijih, ki jih gojimo doma. Žejo pa smo gasili z vodo,« so nam še zaupali Mladi Pomurci. Očitno je torej, da domače dobrote pomagajo na poti do želenega cilja.

