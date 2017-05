V ŽIVO: Omar gre na vse, stavnice napovedujejo katastrofo

V Kijevu je vse nared za prvi polfinale 62. Evrovizije, na katerem bo Slovenijo kot 17. predstavljal Omar Naber s pesmijo On My Way. Po drugi petkovi vaji je Naber povedal, da bo svojo skladbo skušal na najlepši način predstaviti svetu.

A stavnice Omarju ne napovedujejo uvrstitve v finale, temveč so mu dolgo napovedovale celo zadnje mesto v prvi polfinalni skupini. Pred evrovizijskim spektaklom se je sicer povzpel na 16. mestu v prvi predskupini, za njim zaostajata le še Črna gora in Češka.

V veliki sobotni finale se bo uvrstilo zgolj 10 od današnjih 18 nastopajočih.

Evrovizijski spektakel spremljamo v živo tudi iz našega uredništva:

21.56 Še malo ...

Dogajanje v garderobi ... Še malo in čas bo za nastop @OmarNaber. #esc2017 Foto: Sandi Fišer pic.twitter.com/KTQADYx2z6 — EMAEvrovizija (@EMAEvrovizija) 9 May 2017

21.47 Na minimalističen nastop je stavil portugalski predstavnik Salvador Sobral. Njegov valček s pridihom jazza nas zagotovo ni pustil hladnokrvne. Portugalska letos velja za veliko favoritko za končno zmago.

Sobrala zaradi zdravstvenih težav prvi teden vaj ni bilo v Kijevu, tja je prišel šele dva dni pred glavnim nastopom. Foto: AP

21.35 Videli smo tudi nastopa dveh držav od katerih si obetamo nekaj točk. Albanijo predstavlja Lindita Halimi, ki je bila rojena na Kosovu. Veliko pozornost pa zbuja Črnogorec Slavko Kalezić s pesmijo Space. Kalezić je nadarjen igralec, ki je dokončal študij dramske igre, je pa tudi član črnogorske Drame. A priznajmo, bolj kot s pesmijo v Kijevu vzbuja pozornost zaradi svojega videza. »Nekateri mislijo, da sem pričesko posnel po Avatarju,« še pravi.

21.23 Avstralci so menda ponoreli za Evrovizijo. Lani so za las ostali brez zmage, tokrat v ogenj pošiljajo Isaiaha Firebraceja. Ta se je v Avstraliji uveljavil lani po zmagi v osmi sezoni avstralske različice X Factor. Takrat je bil star komaj 17 let.

Zagotovo bo navdušil dekleta. Foto: Reuters

21.22 Ste vedeli, da nas je Omar leta 2005 že zastopal na izboru pesmi Evrovizije – prav tako v Kijevu –, kjer je v polfinalu zasedel 12. mesto. Oglejte si njegov nastop.

21.10 Pevski del je prireditve je začel Šved Robin Bengtsson, ki je letos na švedskem izboru Melodifestivalen premagal 11 tekmovalcev, med katerimi pa začuda ni bilo evrovizijske zmagovalke iz leta 2012 Loreen, saj se s pesmijo Statements ni uvrstila niti v sklepni izbor. Stavnice Robina postavljajo na tretje mesto.

We can't go on without @RobinBengtssons's smooth moves! #ESC2017 #SWE What did you think of the opening performance? pic.twitter.com/V6Ypg0rSfo — Eurovision (@Eurovision) 9 May 2017

Kako bo potekalo glasovanje Vsaka država bo svojim favoritom podelila točke dveh komisij, in sicer strokovne žirije in občinstva, od 1 do 8 ter 10 in 12 točk. Svoje delo je že sinoči na generalki opravila strokovna žirija, ki s svojimi ocenami prispeva 50 odstotkov glasov. Slovensko žirijo so sestavljali Darja Švajger, Jernej Dirnbek, Gaber Radojevič, Aleksander Lavrini in Nika Zorjan. Za svojo državo seveda ne morete glasovati, lahko pa prosite prijatelje v tujini ...).

21.07 V soju blišča se je začel spektakel. Prvič v zgodovini Evrovizije izbor vodijo trije voditelji, in sicer Oleksander Skičko, Volodimir Ostapčuk in Timur Mirošničenko. Menda so v domovini prave zvezde.

20.58 Omarja le nekaj minut pred uradnim začetkom prireditve čakajo še zadnji stilski popravki. Držimo pesti, zdaj gre zares!

20.55 Vas zanima, kako se bodo razvrstili tekmovalci? Začel bo švedski predstavnik, končala pa latvijska.