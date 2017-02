V službi mizar, v gledališču pa Lojze Slak

V predstavi nastopajo kar štirje Slaki: Luka Jenko (Slak 8 let), Anton Martin Robida (Slak 16 let), Domen Suhoveršnik (Slak 25 let), Martin Bučan (Slak 50 let). Foto: Tomaž Levstek

Pred leti, ko je bil legendarni Lojze Slak še živ, je njegov Sodolenjec in prav tako legendarni Tone Pavček dejal: »Njega moraš imeti rad. Ker je Dolenjec, ker je tam tako lepo, ker so tam griči, vinogradi, najlepše trave in najbolj modro nebo. Njegova glasba pa je spomenik vsemu temu. Prepričan sem, da mu bo gospod Bog, ko ga bo poklical, dejal: 'Ljubi Lojze, pridi v raj in še meni kaj zaigraj!'«



Štirje Lojzeti, dve Ivanki



Žal je že pet let in pol, odkar je septembra 2011 ugasnilo njegovo življenje. Po 500 napisanih pesmih, 5000 koncertih in veselicah, pet milijonih prodanih plošč, kaset in zgoščenk je za vedno utihnila njegova diatonična harmonika. A v sredo, 8. februarja, prav na naš kulturni praznik, se bodo v ljubljanskem Šentvidu znova zaslišale priljubljene pesmi V dolini tihi, Čebelar, Po dekle in številne druge. Že od maja v Teatru Šentviškem več deset ljudi, od otrok do upokojencev, živi in diha za gledališko-glasbeno predstavo En godec nam gode, v kateri bo legendarni glasbenik znova zaživel.



CELOTEN ČLANEK JE OBJAVLJEN V NEDELJSKIH NOVICAH, KI VAS CEL TEDEN ČAKAJO PRI VAŠEM PRODAJALCU ČASOPISOV.



Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.