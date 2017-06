V Sloveniji veliki finale dalmatinske Familije

Verjetno je bilo zgolj vprašanje časa. Nekaj, kar se je preprosto moralo dogoditi, skoraj kot bi tako narekoval naravni red stvari. Splitčana sta si preprosto morala podati roke. A se Gibonni in Oliver Dragojević, v glasbi katerih šumi morje, greje sonce in se pretaka romantika, nista ustavila pri le eni pesmi, ampak je iz njiju privrel cel album. »Album je narejen za dušo in to so najini poslušalci začutili,« je Gibonni dejal o albumu Familija, ki je glasbenima velikanoma, ki sta dalmatinski melos ponesla tudi daleč onkraj meja svoje domovine, prinesel šest priznanj porin in še vrsto glasbenih nagrad za najboljši album leta. Tudi tisto, morda najpomembnejšo – razprodano koncertno turnejo, ki jo bosta prihodnji teden sklenila pri nas. Na ljubljanskih Stožicah in v mariborski dvorani Tabor.



Ustvarjala nista načrtovano, metodično in po urniku, ampak sta pustila, da jima ritem narekujeta duša in srce. »Še vedno nimava začrtanega plana. Ko smo na odru in začne Oliver igrati, še njegova spremljevalna skupina ne ve, katera skladba je na vrsti,« je smeje dejal Gibonni in poudaril, da ju veliki finale čaka v Sloveniji. Kjer sta že oba stara znanca, ki ju slovensko poslušalstvo vselej sprejme odprtih rok. »Zadnji veliki solo koncert v Ljubljani sem imel leta 2010, tokrat pa prihajam z zares posebnim in enkratnim projektom ter 50 nastopajočimi glasbeniki. Na odru ne štejem minut. Vem, da je občinstvo prišlo zaradi mojih pesmi, in to jim dam, a vedo tudi, da bodo pesmi tako za njih kot zame,« pravi Gibonni in dodaja, da se lahko šteje za srečnega, da lahko nastopa »za ljudi, ki so te ustvarili in te obdržali na sceni. Zato dam na odru vedno vse od sebe. V dvajsetih letih smo ustvarili resnično družinski odnos. Mnoge poznam po imenu, saj mi sledijo na vse koncerte. Podarjajo mi knjige, albume in tako nekako vplivamo drug na drugega. In samo skupaj smo res familija.«



Do zadnjega kotička sta napolnila glasbene arene vse regije, njun čustveni, a hkrati spektakularni nastop pa verjetno ne bo pustil nikogar ravnodušnega niti pri nas, ko se bosta 9. junija sprva ustavila na ljubljanskih Stožicah, dan pozneje pa še v Mariboru. Ne nazadnje že ogromno pove dejstvo, da se je na koncertu v Pulju v ritmu njune glasbe pozibavalo tudi skoraj 4000 Slovencev.