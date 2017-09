V Ljubljano prihaja Rdeča armada (in ni je poslal Putin)

15. novembra v Stožice prihaja ruski vojaški zbor, orkester in balet Alexandrov Red Army Choir. Spektakel za oči in ušesa, zbor z več kot 80-letno tradicijo vključuje vrhunske pevce, glasbenike, plesalce in umetnike, ki nastopajo ob najpomembnejših ruskih dogodkih in državnih funkcijah. Zbor je simbol ruske kulture, ki s 120 pevci, plesalci in glasbeniki izvaja tradicionalne ruske, narodne, vojaške in domoljubne pesmi ter ruske plese.

Prestižna zasedba, ki nastopa na uradnih in protokolarnih funkcijah, v Slovenijo prihaja prvič. Zbor je bil ustanovljen z nalogo dvigovati moralo ruskih čet, poimenovan pa je po svojem prvem dirigentu Aleksandru Vasiljeviču Aleksandrovu, avtorju sovjetske himne, ki s spremenjenim besedilom ostaja tudi ruska himna. Nastopili so pred papežem Janezom Pavlom II., na slovesnosti ob zaprisegi predsednikov Borisa Jelcina in Vladimirja Putina, na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger v Moskvi leta 1980 in na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014. Spektakel spremljajo tradicionalna ruska glasbila, kot sta balalajka in domra, ter dih jemajoče plesne točke s plesom kozakov in tradicionalnimi ruskimi plesi.



Foto: Loraine / Wikimedia

Na odru ljubljanskih Stožic se jim bodo pridružili tudi člani Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Že več kot štiri desetletja zbor s pesmijo ohranja slovensko besedo v zamejstvu in deluje v korist slovenske narodne skupnosti v Italiji. Ime nosi po narodnem heroju, leta 1941 obsojenem na smrt. V vseh letih delovanja so imeli že skoraj 1000 nastopov, tržaški pevci so partizansko in uporniško pesem ponesli po Italiji, Sloveniji in vsej nekdanji Jugoslaviji, zbor pa je gostoval tudi drugod po Evropi in v nekdanji Sovjetski zvezi, leta 2012 pa so s koncertom v Cankarjevem domu praznovali svojo 40-letnico.

Interpretacijo Kalinke lahko poslušate tukaj: