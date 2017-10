V Cerkvenjak po klopotec

Na odru letos jubilejnega 30. festivala narodno-zabavne glasbe v Cerkvenjaku, ki ga prireja tamkajšnje kulturno društvo, se bo ta petek, 20. oktobra, ob 19.30 predstavilo devet ansamblov iz vse Slovenije. Letos bomo v osrčju Slovenskih goric slišali naslednje izvajalce: Ansambel Blaža Hutevca ter ansamble Razgled, Opoj, Savinjski kvintet, Florjan, Krimski lisjaki, Frajerke, Sanjske muzikante in ansambel Poziv.

Zlati klopotec lani Mladim Pomurcem

Nastopajoči se bodo torej že tridesetič potegovali za nagrade strokovne komisije ter občinstva, nagrajeno bo tudi najboljše besedilo, posebnost cerkvenjaškega festivala pa ostaja nagrada za najboljšo priredbo ter izvedbo ljudske pesmi. Ansambli se predstavijo z novejšo lastno skladbo ter priredbo ljudske pesmi, festival pa tudi tako prispeva k ohranjanju naše skupne dediščine na področju ljudskih pesmi. Letos, ko praznujejo jubilej, organizatorji pripravljajo poseben program, a ga (še) ne razkrivajo. Najboljšim trem vsako leto podelijo zlati, srebrni in bronasti klopotec, in nič drugače ne bo letos.

Zlatega je lani osvojil mlad ansambel Mladi Pomurci, ki so na letošnjem Ptujskem festivalu osvojili orfeja kot najboljši ansambel med preostalimi nekvintetovskimi zasedbami, to pa veliko pove o tem, kako zelo so glasbeno napredovali. In že takrat so strokovno žirijo in občinstvo prepričali s svojim nastopom, saj so za skladbo Spominčica prejeli največ glasov strokovne komisije in še nagrado občinstva. Njihovo besedilo, ki ga je napisal Igor Pirkovič, je bilo prepoznano kot najboljše. Osvojili so tudi nagrado za najboljšo priredbo ljudske pesmi. Srebrni klopotec je lani osvojil Ansambel Tomaža Rota, bronastega pa ansambel Udar.