Učitelj violine jo je navdušil še za kitaro

Kantavtorica Katarina Avbar nas je leta 2012 navdušila z avtorskim prvencem Beležnica, ki jo je postavil ob bok najbolj prepričljivih domačih avtorjev in izvajalcev. Album je izdala v tandemu z vrhunskim kitaristom in uveljavljenim producentom Petrom Deklevo. Sprva je skladbe izvajala sama s kitaro. Zanjo jo je navdušil njen učitelj violine, ki ji je pri šestnajstih letih, prav na zadnji učni uri, pokazal nekaj prijemov na kitari. Takrat je za nekaj časa postavila glasbo na stran in se posvetila gledališču in študiju primerjalne književnosti. Za plesno predstavo Ples ali išče se Lily Marlen je leta 2005 skupaj z Aldom Ivančičem ustvarila scensko glasbo, dve leti zatem pa je na Festivalu slovenskega šansona nastopila s skladbo Kdaj pa kdaj se zgodi. Leta 2009 se je s pesmijo Odkar te ni uvrstila na kompilacijo Vala 202: VAL 09 – Imamo dobro glasbo, nastopala pa je tudi na festivalih, kot sta Kantfest in Rokerji pojejo pesnike.

