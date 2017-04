Tudi večer pop rocka osvojil ženski glas

Tudi na drugem festivalu Dnevi slovenske zabavne glasbe so slavile pevke. Prejšnji petek je na popevki festivalsko zmago odnesla 36-letna Nuška Drašček s pesmijo Tak dan, na pop rock večeru pa 17-letna Anabel s prvencem Ob kavi. Obe sta zmagali prvič.



Mirno lahko zapišemo, da je bila najboljša (beri najzabavnejša) skladba tega večera parodija Ti si OK (še kar OK), ki sta jo spesnila in zrecitirala voditelja Perica Jerkovič in Tin Vodopivec. Tudi v drugih pogledih sta bila svetla točka večera – v humornih vložkih sta za nastopajoče poskusila podkupiti žirijo, organizirala rojstni dan, ki ga nastopajoči ni imel, pripeljala teto iz Avstralije pevki, ki tete tam nima, ponujala bendu pokovko, si sposojala denar izvajalcev. Anja Križnik Tomažin je kljub temu, da je na malih zaslonih nismo videli že leta, vlogo gostiteljice večera izpeljala dobro, njen pevski prispevek na začetku prenosa z Gospodarskega razstavišča – s parodijo na balado Pop designa Ko si na tleh – pa se je izgubil v sporočilu, izrazu in intonacijskih težavah.



Neznani izvajalci



Znana imena med 12 nastopajočimi na Poprocku so bili samo Andraž Hribar, Anika Horvat in primorski Kalamari. Predstavljali pa so novosti, ki so bile v duhu časa in splošnega stanja v državi, torej večinoma duhomorne.



Strokovna žirija, ki so jo sestavljali štirje hišni žiranti (zaposleni na RTV Slovenija) televizijski glasbeni opremljevalec Miha Vardjan, radijski urednik na Valu 202 Žiga Klančar, vodja in odgovorna urednica hišne založbe RTV ZKP Mojca Menart in še pevka Marta Zore ter saksofonist Lovro Ravbar, je izbrala tri finaliste.



Sistem glasovanja je vsaj moralno skrajno nepravičen do financerjev javne televizije, do gledalcev, ki so lahko izbirali le med Anabel, Andražem Hribarjem in Amadeo Begovič, seveda ne brezplačno, za vsak glas po ceni 0,42 evra.



Na ta račun je iznajdljivim organizatorjem kanilo kar precej denarja, če upoštevamo, da so vsi glasbeniki nastopili brezplačno; televizijci jim že leta pojasnjujejo, da jim delajo veliko reklamo. Festival naj bi se po napovedi voditeljice končal glasno in eksplozivno. No, ni bilo čisto tako. Med 14 novitetami ni skoraj nobene viže, ki bi ogrela ljudsko srce. Niti dima od seksa, drog, rokenrola, prej smo bili priča festivalu keksa, čaja, lekadola. Na čelu tega pa je bil vseprisotni avtor in izvajalec, lanski zmagovalec Poprocka Alex Volasko, ki je tekmoval z največ skladbami in v dveh večerih oddelal najmanj dva nastopa. Njegovemu ustvarjanju očitno ne škodi to, da se s šefom razvedrila na javni televiziji odlično razume.

Strokovna priznanja



Nagrado za najboljše besedilo letošnjih Dnevov slovenske zabavne glasbe je prejela Anja Rupel za skladbo Tak dan v izvedbi Nuške Drašček. Nagrado za najboljšo interpretacijo je prejela Nuška Drašček. Nagrado za najboljšo priredbo je prejel Aleš Avbelj za skladbo Tak dan v izvedbi Nuške Drašček. Nagrado za najobetavnejšega avtorja ali izvajalca sta prejel(a) Mon'ami.

