Tudi novi Čuk je vzgojitelj

Februarja se je upokojil najstarejši član skupine Čuki Vinko Cankar, ki je letos dopolnil 60 let, v njegove čevlje pa je stopil komaj 21-letni Miha Novak, ki je, da bi se pridružil zimzelenim Čukom, zapustil skupino Štajerski fakini. Izbira novega basista ni bila lahka, je priznal vodja skupine Jože Potrebuješ, saj je Miha, ki prihaja iz Vuhreda, premagal konkurenco devetdesetih basistov, med njimi je bilo tudi osem akademikov. In še zanimivost: najmlajši kandidat je bil star 16, najstarejši pa 63 let. Čeprav Miha živi precej daleč od ostalih članov skupine, je Potrebuješ optimističen. »To nas je na začetku malce odvrnilo, ampak na koncu sta nas prepričala njegov glas in dejstvo, da igra kar nekaj inštrumentov. Najbrž mu bomo kupili letno vozovnico za avtobus,« je povedal v smehu.



Z mladostjo premagal Tozona



Mladi Korošec, ki se že veseli prvih koncertov s čuki, se je rodil leta 1996, ko je izšla pesem Zobar, velika uspešnica skupine. Sicer pa Miha ni le glasbenik, z Jernejem Tozonom, ki je bil do njegovega prihoda najmlajši čuk, sta kolega, poleg tega sta oba v vrtcu zaposlena kot vzgojitelja. Jernej je priznal, da tudi zaradi tega goji posebno naklonjenost do Mihe. In kakšen je Miha zasebno? Tisti, ki ga poznajo, pravijo, da je vedno nasmejan in simpatičen fant, ki bo v skupino vnesel svežino in mladostno energijo. O njem izvemo še, da poje nižje tone in odlično igra kontrabas, bas kitaro in bariton. Njegovo vodilo je: »Brez glasbe bi bilo življenje ena sama napaka.«

