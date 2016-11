Tudi brez albumov privabljajo množice

Konec oktobra se je na dunajskem prizorišču Marx Halle ustavila karavana nedavno prebujenih britanskih otožnežev The Cure. V razprodani in akustično ne preveč ustrezni dvorani se je trla množica neučakanih ljubiteljev glasbe osemdesetih in devetdesetih let, povprečno veliko starejših od štirideset let. Zanimivo je bilo, da je bilo na nastopu kar več družin, a drugačnih, kot smo vajeni na koncertih kanadskega zvezdnika Justina Bieberja. Ta je nedavno nastopil v Zagrebu, kjer so starši trpeli ob svojih vreščečih najstniških otrocih. Na koncertu skupine The Cure pa so odrasli mladostniki na koncert peljali starše srednjih let in še starejše ter jim omogočili, da še zadnjič doživijo glasbene junake iz svoje mladosti. Nekaj je bilo tudi takšnih, ki so letom navkljub ohranili darkerski imidž, pa tudi tistih, ki so iz omare potegnili oblačila iz mladosti in jih prisilili, da so se napela čez letom primerno zaobljena telesa. Pa kaj, ne nazadnje je tudi Robert Smith nekoliko povečal svoj obseg, pa to ni imelo usodnega vpliva na njegov nastop. Ne nazadnje je skupina igrala skoraj tri ure in marsikaterega obiskovalca prisilila, da je začel razgibavati svoje boke. Žgali so brez milosti in postregli odlično mešanico največjih hitov in novejših stvaritev.



Razlika med koncerti najstniških idolov in starčkov iz naftalina je tudi v tem, da pripadajo povsem različnim svetovom. Ni skrivnost, da Bieberju kupujejo avtomobile otroci, skupinam, kot so The Cure, pa nostalgija.

