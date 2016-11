V ljubljanskem lokalu Nostalgija je ta teden potekala tiskovna konferenca ob izidu nove zgoščenke legendarne skupine Pankrti. Peter Lovšin, Gregor Tomc, Slavko Colnarič, Boris Kramberger, Bogo Pretnar in Bojan Bahč so se na dogodku spomnili utrinkov iz bogate, skoraj štiridesetletne zgodovine skupine ter obiskovalcem, med njimi številnim znanim obrazom, razkrili posebnosti novega albuma Totalna revolucija. Ta je, so razkrili, resnično nekaj posebnega, saj je na njem poleg najbolj znanih hitov kultnih slovenskih punkerjev, kot so Anarhist, Metka in Bandiera Rossa, tudi poseben posladek za največje oboževalce skupine, prvič izdani singel Adijo Ljubljana – Slovan ter uro dolg posnetek s koncerta na beograjski trdnjavi Kalemegdan iz leta 2010. Zbrani so na dogodku tudi izvedeli, da skupina pripravlja veliki koncert, ki bo oktobra prihodnje leto. Nastopili bodo v Stožicah, povod za združitev na odru v velikem slogu pa je štirideset let obstoja skupine. Ob prihajajoči pomembni obletnici so se člani skupine spomnili številnih zanimivih trenutkov iz bogate zgodovine, najprej v uradnem govoru, nato pa še v sproščenem klepetu z gosti, med katerimi ni manjkalo takšnih, ki skupino spremljajo že od samega začetka.