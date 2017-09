Tega o Avsenikih še niste vedeli: tradicija je podajanje ognja, ne prenašanje pepela

Sašo Avsenik, vnuk Slavka Avsenika, s svojim ansamblom nadaljuje družinsko tradicijo. Ko je pred osmimi leti okoli sebe zbral odlične mlade glasbenike, sta brata Slavko in Vilko Avsenik za njegov ansambel po skoraj dveh desetletjih spet združila moči in napisala nekaj novih ter priredila nekaj starejših skladb. A zadnji dve leti je družina ovita v žalost. Pred dvema letoma se je prvi poslovil Slavko, februarja letos njegova žena Brigita, nedavno pa tudi Vilko, klarinetist v prvi Avsenikovi zasedbi, pozneje pa duhovni vodja in aranžer ansambla Bratov Avsenik.



Kako boste vi osebno v spominu ohranili starega strica Vilka?



Rad bi povedal, da mi je prav on odprl novo obzorje v svetu glasbe. Predvsem, kako glasbo zbrano poslušati in kako slišati več kot le melodijo in besedilo. Z jasnimi kritikami je pomagal mojemu ansamblu in nam bil vzor. Delil nam je nauke, kako se iz amaterjev razviti v najboljše glasbenike. Od mnogih glasbenih kolegov sem slišal, da je bil vedno pripravljen deliti nasvete in pomagati bodisi pri aranžiranju, producentskem mnenju ali učenju stila Avsenikove glasbe. Bil je razgledan in vedno na tekočem z razvojem glasbe, kljub svojim častitljivim 88 letom pa je note zapisoval v računalnik. Med drugim je aranžiral tudi našo polko Mladi smo. Skratka, menim, da je s producentskim delom (podpisan je pod več kot 5000 glasbenih del) na RTV Ljubljana pomagal pri razvoju narodno-zabavne glasbe in še z več kot 1000 Avsenikovimi aranžmaji postavil nove standarde in mejnik v slovenskem kot tudi svetovnem glasbenem prostoru. Skratka, bil je eden od največjih.

