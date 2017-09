Teče, teče čas s Prleškim kvintetom

Prleški kvintet, njegovi člani so Zdenka in Aleksander Šafarič, Aleš Kolmanič, Darko Novak, Tomaž Rajh in Daniel Prelog, so letos na ptujskem festivalu ponosno dvignili v zrak kipec orfeja, najprestižnejšo nagrado tega festivala, ki so jo prejeli kot najboljši kvintet. Na Ptuju niso bili prvič, temveč že tretjič. »Predstavili smo se že leta 2014, tudi lani in letos znova,« nam pove pevka Zdenka Šafarič, ki je po letu 2014 znova prejela tudi Korenovo plaketo za vokalno izvedbo. Niti lani niso ostali brez nagrade, saj so prejeli orfejčka kot najboljši kvintet festivala. »Človek bi lahko rekel, da je bilo dovolj. A sta prišli vzpodbuda in želja, da bi se dogajanju pridružili še enkrat. Omahovali smo, a je po tehtnem premisleku prevladala želja, da bi bili tudi letos del festivalskega dogajanja, ko smo že tako blizu 50-letnice ptujskega festivala. To je neverjeten privilegij in take priložnosti, smo si rekli, ne smemo izpustiti,« nam povedo Prleki zdaj, ko so misli po festivalski evforiji spet bolj zbrane.

Zdenka Šafarič je prva dobitnica dveh Korenovih plaket v zgodovini ptujskega festivala.

Letos je bilo na Ptuju sploh zanimivo, saj je na dan festivala lilo kot iz škafa, potem pa so se dežni oblaki le premaknili nad Madžarsko. »Še celo sonce smo dočakali,« nam zaupa Zdenka Šafarič, ki je s preostalimi člani še isti večer še enkrat občutila sladkobo in veselje, ki sta privilegij nagrajencev. Nagrada je bila nepričakovana, zato je bilo tudi veselje toliko večje. »Kot bi dežek prinesel s seboj blagoslov,« pravijo Prleki, ki so strokovno komisijo prepričali z valčkom Teče, teče čas, za katerega je melodijo in aranžma ustvaril Igor Podpečan, besedilo pa je delo Igorja Pirkoviča. »Leta teko in puščajo sled. Dobro naj nikdar ne mine! V mislih je treba vedno živet le za najlepše spomine!«

To je delček Pirkovičevega besedila, ki je bilo nagrajeno kot najboljše na letošnjem festivalu. No, člani Prleškega kvinteta so upali, da bo prepričalo strokovno komisijo. In to se je tudi zgodilo. Ta večer so bili priča še enemu zgodovinskemu dogodku. Organizatorji so namreč spremenili pravila nagrajevanja za najboljšo vokalno izvedbo in tako je njihova pevka Zdenka po letu 2014 znova prejela Korenovo plaketo. Tako je sploh prva dobitnica dveh Korenovih plaket v zgodovini ptujskega festivala. Prleški kvintet je hvaležen tudi Martinu Juhartu in Ajdi Azocar, ki sta zanje ustvarila polko z naslovom Smej se, s katero so se prav tako predstavili na Ptuju.